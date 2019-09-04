Саня и Толик из Ростова задержали дерзкого карманника в Италии

Воришка хотел украсть сумку у одного из них, но горько пожалел об этом. Преступника отправят в колонию на полгода.

Двое российских туристов на отдыхе за рубежом задержали карманного вора. Инцидент произошёл в итальянской Болонье, а сами герои — Анатолий и Александр — родом из Ростовской области.

По данным телеграм-канала "Ростов № 1", молодые люди осматривали достопримечательности, как вдруг местный воришка выхватил сумку у одного из них и попытался скрыться. Не растерявшись, ростовчанин догнал злоумышленника и вместе с приятелем удерживал его вплоть до приезда полицейских.

Местная полиция поблагодарила туристов за задержание преступника. Оказалось, что карманник обрабатывал приезжих на этом участке целых полгода. Заявлений в полицию было написано масса, а вот прямых доказательств вины подозреваемого у правоохранителей не было. Но не в этот раз: жулик раскололся под тяжестью свидетельских показаний и улик. Его отправят в колонию на полгода.

— Эти навыки приобретены в суровых разборках в ростовских дворах, — заявил один из героев изданию "КП-Ростов".

Ранее страховщики рассказали, с какими жалобами чаще всего обращались к ним российские туристы. На первой строчке "рейтинга" за последние полгода оказались... укусы обезьян! А вот обращения туристов в странах Европы чаще всего связаны с обострением сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, в частности гастрита, а также в связи с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом, гриппом.