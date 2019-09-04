Компания Google выпустила новый Android 10

В ряд обновлений, в частности, вошли "тёмная" тема для устройств, функция быстрого ответа и управление с помощью жестов.

Компания Google официально выпустила обновлённую, десятую, версию Android. Нововведения операционной системы касаются удобства интерфейса, дизайна, безопасности, а также специальных функций для отдельных приложений.

Одной из основных новинок стала функция "Быстрый ответ", с помощью которой устройство будет предлагать пользователям моментально перейти по ссылке, отправленной им в сообщении, открыть какой-либо адрес в "Картах" или видео в приложении видеохостинга.

Разработчики также добавили функцию навигации с помощью жестов. Такое нововведение станет особенно удобным для смартфонов с безрамочным экраном. Теперь, чтобы вернуться к только что закрытому приложению или предыдущей странице в браузере, достаточно провести пальцем по экрану.

Новинкой стало и появление "тёмной" темы для интерфейса устройства. Её можно настроить как для всего смартфона, так и для отдельных приложений. Тёмные цвета экрана позволяют экономить заряд батареи и уменьшают нагрузку на зрение.

Что касается конфиденциальности и безопасности данных, новая ОС позволяет отключать оповещения в некоторых приложениях при выключенном звуке, отправлять данные о геолокации только тогда, когда приложение активно, а также обновлять систему не только после выхода полноценного обновления, но и при выпуска отдельных исправлений.

Для системы Android девятого и десятого поколений добавлена функция Family Link, позволяющая родителям контролировать активность детей в Интернете.

Компания Google также создала функцию прямой передачи аудиосигнала с устройства на слуховые аппараты.

Сейчас новый Android 10 доступен для смартфонов Pixel, при этом компания ведёт разработку обновления системы для более старых телефонов и только готовящихся к выпуску моделей.

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