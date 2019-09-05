Лавров прокомментировал попытки американских демократов найти связи Трампа с РФ

Несмотря на результаты комиссии Мюллера, опровергнувшей всякие связи президента США с Россией, американские демократы продолжают настаивать на подпольных связях администрации страны с РФ, добиваясь тем самым поводов для импичмента Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— (Американские. — Прим. Лайфа) Демократы не отказались от разыгрывания российской карты, теперь уже вступая в эти дни в очередную предвыборную кампанию, готовясь к выборам главы государства в 2020 года, — рассказал Лавров в интервью газете "Известия".

Напомним, президент РФ на встрече с госсекретарём США Майком Помпео назвал доклад Мюллера объективным. Москва и Вашингтон неоднократно отрицали сведения о вмешательстве России в дела США.