Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 20

По последним данным, число жертв урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, достигло 20 человек. Эта цифра увеличивается по мере разбора завалов. Об этом сообщает газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

На островах сейчас ведутся поисково-спасательные работы. В соседней Флориде группы неравнодушных собирают гуманитарную помощь пострадавшим: еду, воду, предметы первой необходимости.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН уже перечислил миллион долларов на еду, воду и медикаменты для жителей Багам. Об этом прессе сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Он уже встретился с премьер-министром островов Хьюбертом Миннисом.

— Я сказал премьер-министру, что незамедлительно выделю 1 миллион долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для решения проблем, связанных с водой, пищей, предоставлением крова, медицинской поддержкой, — заявил Лоукок.

По его данным, свыше 70 тысяч пострадавших нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее Лайф передавал трансляцию о разрушительной силе стихии, бушевавшей на Багамских островах.