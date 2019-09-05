МИД России предложил Японии полную отмену визового режима

Россия предлагает Японии перейти на полностью безвизовый режим. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он также отметил, что летом Токио уже объявил о принятии мер по облегчению въезда для некоторых категорий россиян.

— Это шаг в правильном направлении, но, безусловно, недостаточный. Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима, — цитирует ТАСС Моргулова.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум. Пятого сентября, в четверг, он примет участие в пленарном заседании ВЭФ и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подвёл итоги первого дня ВЭФ.