ВЦИОМ назвал самых известных для россиян "бородачей"

По данным опроса ВЦИОМ, самыми известными бородачами для россиян стали социолог и экономист Карл Маркс, писатель Лев Толстой и первый лидер советского государства Владимир Ленин.

За них проголосовало 24%, 19% и 13% соответственно. При этом люди старшего поколения (от 60 лет и старше) чаще вспоминают Карла Маркса (37%) и Фридриха Энгельса (10%), а представители молодого поколения (от 18 до 24 лет) — Льва Толстого (12%) и рэпера Тимати (8%).

В список наиболее популярных людей с бородой вошли также певец Михаил Шуфутинский (5%), глава Чечни Рамзан Кадыров (4%) и писатель Антон Чехов (3%).

Такой опрос был проведён ВЦИОМ третьего сентября методом телефонного интервью.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, фильмы каких жанров предпочитают смотреть россияне.