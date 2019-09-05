Япония упростит выдачу виз российским студентам

Нововведения вступят в силу уже с сентября. К слову, есть ещё одна категория граждан, которым посещать Страну восходящего солнца станет проще: это специалисты, занятые в сфере двухстороннего сотрудничества.

Власти Японии намерены упростить получение виз для отдельных групп российских граждан. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Послабления коснутся студентов из России, а также специалистов, занятых в сфере двухстороннего экономического сотрудничества.

— Начиная с этого месяца мы начнём выдавать визы сроком на пять лет гражданам России, занятым на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов. И чтобы как можно больше российских студентов приезжали в Японию, мы сделаем процесс получения визы для них более простым, — пообещал Абэ.

К слову, ранее МИД России предложил Японии полную отмену визового режима.

Напомним, что Путин и Абэ уже провели раунд переговоров на полях Восточного экономического форума. Перед началом встречи российский лидер отмечал, что приветствует диалог Москвы и Токио и хочет обсудить дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений.