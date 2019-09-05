Киевский суд отменил арест "ценного свидетеля" по делу MH17 Цемаха

Мужчина был отпущен под личное обязательство. Теперь он должен будет являться к следователю по первому требованию.

Киевский апелляционный суд аннулировал арест свидетеля по делу крушения самолёта MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно, — зачитал решение судья.

Ранее Шевченковский суд продлил арест Цемаху до 20 октября. Таким образом, это решение было отменено. Теперь Цемах обязан будет являться к следователю для проведения следственных действий по первому требованию. Об аресте Цемаха, который может быть "ценным свидетелем по делу крушения самолёта", стало известно в начале июля.

Напомним, Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Доказательства российской стороны касательно того, что данный ЗРК "Бук" принадлежал Украине, были проигнорированы. На проходящем в эти дни Восточном экономическом форуме премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования.