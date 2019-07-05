На Украине арестовали похищенного ранее "ценного свидетеля" по делу МН17

Киевский суд постановил арестовать бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. Об этом рассказал его адвокат Роман Гонтарев.

— Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого, — приводят слова правозащитника "Украинские новости".

Мужчине выбрана мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Как сообщил адвокат, первая встреча с подзащитным и следователем должна состояться 5 июля.

Ранее стало известно о том, что Цемах был похищен украинскими спецслужбами. По информации из соцсетей, его якобы сперва оглушили ударом по голове на территории республики, а затем вывезли в инвалидном кресле по поддельным документам под видом парализованного уже на территорию, подконтрольную Киеву.

Как отмечается в материале "Украинских новостей", Цемах "может быть ценным свидетелем" по делу о крушении лайнера "боинг" MH17, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Украинские власти немедленно обвинили в произошедшем ополченцев Донбасса и Российскую армию.

Позже международное следствие установило личности четырёх человек, причастных к катастрофе. Власти Малайзии, как и России, выразили своё несогласие с такими выводами.