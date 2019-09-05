На пляж Флориды волнами вынесло килограммы кокаина

Полицейские обнаружили на Парадайз Бич свёртки с порошком стоимостью около 400 тысяч долларов.

В городе Мельбурн штата Флорида полицейские обнаружили свёртки с килограммами кокаина, которые волны вынесли на берег пляжа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на правоохранителей.

Странный пакет первым увидел прохожий и обратился в полицию. Внутри оказался кокаин.

На этом же пляже правоохранители нашли ещё 15 таких свёртков.

Сейчас расследованием занимается таможенная служба США.

Напомним, ранее в США береговая охрана перехватила наркоторговцев в Тихом океане. Уходя от погони, контрабандисты выкинули в воду тонну кокаина.