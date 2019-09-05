На пляж Флориды волнами вынесло килограммы кокаина

В городе Мельбурн штата Флорида полицейские обнаружили свёртки с килограммами кокаина, которые волны вынесли на берег пляжа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на правоохранителей.
Странный пакет первым увидел прохожий и обратился в полицию. Внутри оказался кокаин.
На этом же пляже правоохранители нашли ещё 15 таких свёртков.
Сейчас расследованием занимается таможенная служба США.
Напомним, ранее в США береговая охрана перехватила наркоторговцев в Тихом океане. Уходя от погони, контрабандисты выкинули в воду тонну кокаина.
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