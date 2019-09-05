Россиянки сделали выбор между бородатыми и гладковыбритыми мужчинами

Лень является главной причиной наличия растительности на лице мужчины. В этом призналось более трети опрошенных представителей сильного пола.

Большинство жительниц России считают гладковыбритых мужчин самыми привлекательными. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

О симпатии к гладковыбритым россиянам заявило 69% респонденток. 22% признались, что им нравятся мужчины с небольшой щетиной, 11% рассказали о привлекательности короткой бороды, 9% посчитали, что мужчину красят усы. Для 7% респонденток растительность на лице представителей противоположного пола не имеет значения.

При упоминании фразы "человек с бородой" 9% опрошенных подумали о старике или дедушке, 8% — о моде на бороды, 4% — о неаккуратности и неопрятности. Ещё 30% не подумали ни о чём.

Подавляющее большинство российских мужчин (93%) никогда не носили длинную бороду. Что касается короткой бороды, то 76% опрошенных её ни разу не отпускали. Наиболее частой причиной появления бороды на мужском лице является лень. Об этом заявило 35% респондентов. 30% привыкли к растительности на лице, 16% желают выглядеть привлекательнее. При этом только 8% ухаживают за бородой в парикмахерской или барбершопе.

Ранее ВЦИОМ назвал самых известных для россиян "бородачей". Примечательно, что трое лидеров рейтинга родились в XIX веке.