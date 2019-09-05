Учёные выявили раннюю причину инфаркта

Избыточная масса тела в детстве и юности является серьёзным фактором риска, приводящим к возникновению инфаркта миокарда во взрослом возрасте. Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого были опубликованы на официальном сайте Европейского общества кардиологов.

Эксперты с 1969 по 2016 год отслеживали здоровье 1 668 921 юноши. Все они родились в период 1950–1987 гг. и впоследствии поступили на военную службу.

В ходе мониторинга специалисты зафиксировали 22,4 тысячи сердечных приступов, которые произошли у этих мужчин в среднем в возрасте 50 лет. При этом чаще всего инфаркт переносили те, кто в юношестве имел высокий индекс массы тела.

Таким образом, специалисты подтвердили, что лишний вес у молодёжи является чрезвычайно серьёзным маркером риска возникновения сердечных приступов, который сохраняется в течение жизни.

Кроме того, специалисты предупреждают, что из-за растущей доли детей с избыточным весом в будущем может наблюдаться существенное увеличение показателей сердечных приступов и инсультов.

— Родителям, школам и политикам необходимо принять срочные меры, чтобы остановить эпидемию ожирения среди детей и молодёжи. Так, школы и родители могут сыграть свою роль, поощряя подростков проводить меньше свободного времени перед экраном и предлагая здоровую пищу, — заключила автор исследования, доктор Мария Аберг из Гётеборгского университета в Швеции.

Ранее Лайф писал о пользе орехов при сердечно-сосудистых заболеваниях. Добавление этого продукта в рацион по меньшей мере два раза в неделю значительно снижает риск летального исхода при инфаркте.