Ещё 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Таким образом число дам, пострадавших от харассмента со стороны знаменитого оперного певца, увеличилось до 20.

Ещё 11 женщин присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах против оперного певца Пласидо Доминго. Об этом сообщает международное агентство Associated Press.

Все пострадавшие обратились в агентство после публикации материала со свидетельствами девяти женщин, обвиняющих оперного певца в харассменте. Из обратившихся лишь одна, певица Анджела Тернер Уилсон, решила не скрывать своё имя, остальные попросили об анонимности.

По словам Уилсон, инцидент произошёл во время сезона 1999–2000 годов в Вашингтонской опере, где она вместе с Доминго участвовала в пьесе "Сид" композитора Жюля Массне. Как уверяет Уилсон, которой на тот момент было 28 лет, однажды вечером перед выступлением певец поднялся со стула, встал позади неё и положил руки ей на плечи. Когда она посмотрела на него в зеркале, он неожиданно засунул руки под её одежду и больно схватил за голую грудь. После этого Доминго повернулся и ушёл, оставив девушку "ошеломлённой и униженной".

Напомним, вокруг имени Пласидо Доминго сейчас разворачивается секс-скандал. Его на словах обвинили в домогательствах сразу девять женщин. Они рассказали, что певец пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на роли и "наказывал их профессионально, когда ему отказывали". При этом ещё "полдюжины женщин" обвинили Доминго в "непристойных предложениях", которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.