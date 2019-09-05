К ФБК Навального подан иск на 1 млрд

Претензии связаны с незаконными акциями протеста, которые парализовали работу сервиса проката элитных авто.

Компания "Флай авто", занимающаяся прокатом автомобилей, подала в арбитражный суд Москвы исковое заявление к Фонду борьбы с коррупцией. Как следует из картотеки арбитражных дел, фирма рассчитывает взыскать с организации Алексея Навального 1 млрд рублей. Третьим лицом в карточке дела указан телеканал "Дождь".

По данным РИА "Новости", иск связан с незаконными протестными акциями, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа.

— Массовые беспорядки причинили убытки ООО "Флай авто", осуществляющему деятельность по прокату автомобилей, в том числе бизнес- и премиум-класса, — говорится в исковом заявлении.

Помимо 400 с лишним миллионов рублей упущенной выгоды от отменённых заказов истец просит взыскать с ФБК свыше 185 миллионов штрафных санкций со стороны клиентов за непредоставление автомобилей, 200 миллионов рублей ущерба деловой репутации, 187 миллионов рублей из-за повреждения машин при беспорядках ну и "по мелочи" — 17 миллионов расходов на ГСМ в связи с изменением маршрутов.

К слову, это уже не первый иск к организаторам незаконных акций в столице. Ранее Лайф сообщал, что ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, причинённого транспортным предприятиям и городскому хозяйству в ходе массовых беспорядков 27 июля. В отношении фигурантов соответствующего уголовного дела на данный момент подано исков на сумму 12,5 миллиона рублей.