Названы самые популярные у туристов города мира

Бангкок стал самым популярным у туристов городом за 2018 год. Рейтинг опубликовала система MasterCard.

За год столицу Таиланда посетили более 22 миллионов иностранцев. Общая сумма трат туристов составила 20 миллиардов долларов.

На втором месте в рейтинге самых посещаемых городов оказался Париж, где побывали 19 миллионов туристов и оставили там 14 миллиардов долларов.

Тройку замыкает Лондон, посещаемость которого чуть меньше, чем в столице Франции.

Также в десятку вошли Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.

Напомним, ранее власти Москвы рассказали о типичном для столицы туристе. Это молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет из других регионов России.