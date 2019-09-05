Мурманские подростки осквернили памятник советским солдатам — видео

Следственный комитет Мурманской области проводит проверку по факту осквернения мемориала памяти советских солдат. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— 26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвящённый памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в посёлке Росляково, — говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются личности несовершеннолетних и выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее Лайф рассказывал о вандалах, которые в Кисловодске разрушили барельеф великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.
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