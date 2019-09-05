Мурманские подростки осквернили памятник советским солдатам — видео

30

Видео © YouTube / Телекомпания ТВ-21. Мурманск

Следственный комитет проводит проверку и выясняет личности группы несовершеннолетних.

Следственный комитет Мурманской области проводит проверку по факту осквернения мемориала памяти советских солдат. Об этом сообщается на сайте ведомства.

26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвящённый памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в посёлке Росляково, — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются личности несовершеннолетних и выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о вандалах, которые в Кисловодске разрушили барельеф великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×