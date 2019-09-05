Nokia перевыпустила легендарный телефон-"раскладушку"

Также среди новинок компании есть бронированный кнопочный телефон и два бюджетных широкоэкранных смартфона.

На международной выставке IFA в Берлине компания HMD Global, производящая телефоны марки Nokia, презентовала линейку из пяти новых гаджетов. Среди них есть и широкоэкранные смартфоны, и ремейк легендарной "раскладушки", которая теперь поддерживает 4G-интернет.

Ряд кнопочных новинок пополнил бронированный телефон Nokia 800 Tough. Он надёжно защищён от воды и воздействия экстремальных температур. На него также можно установить различные мессенджеры и другие приложения.

Новый раскладной телефон Nokia 7220 Flip теперь оснащён поддержкой 4G-сети. Он также поддерживает различные мессенджеры и имеет отдельную кнопку экстренного вызова.

Среди широкоэкранных смартфонов от HMD появились две модели: Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Они имеют примерно одинаковый внешний вид, но различаются некоторыми техническими характеристиками. Разрешение экранов обоих гаджетов — Full HD, диагональ — 6,3 дюйма. Они также имеют тройную камеру, которая отличается у модели 7.2 технологией Quad Pixel и оптикой Zeiss. А ещё у Nokia 7.2 более объёмная как оперативная, так и встроенная память: четыре или шесть (на выбор) гигабайт "оперативки" и 64 гигабайта встроенной против трёх или четырёх (на выбор) гигабайт "оперативки" и 32 или 64 гигабайт (на выбор) гигабайт встроенной памяти у модели 6.2.

Замыкает ряд новинок минималистичный кнопочный телефон, обладающий лишь рядом базовых функций: ёмким аккумулятором, камерой, МР3-плеером, радио и, конечно же, игрой "Змейка".

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