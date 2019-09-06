США рассказали, какие страны угрожают их интересам в космосе

Коммерческим и военным интересам США в космосе угрожают Россия, КНДР, Китай и Иран. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд в неправительственном Совете по международным отношениям.

— В 1990-е годы, когда мы развёртывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет соперников в космосе. Сегодня космос — это зона соперничества. В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему, — цитирует ТАСС слова Данфорда.

По словам американского военачальника, силам и интересам США в космосе грозит реальная опасность от вышеперечисленных стран. Притом угроза эта есть как коммерческим, так и военным интересам США.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал космос областью военных действий будущего.