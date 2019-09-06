В Китае Меркель не позволили стоять из-за приступов сильной дрожи

"Электрические" приступы канцлера Германии вводят свои коррективы в церемонию уже в третий раз.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на официальной церемонии приветствия с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном прослушала государственный гимн Германии сидя. Когда заиграл китайский гимн, Ли Кэцян встал.

Меркель уже в третий раз нарушает регламент из-за приступов неконтролируемой сильной дрожи. Традиционно представители стран стоя слушают гимны.

При этом журналисты отмечают, что канцлер ФРГ в Китае выглядела бодрой и чувствовала себя хорошо.

Первый "электрический" приступ у канцлера Германии случился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спустя несколько дней Меркель вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Следующий настиг немецкого политика во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. В итоге во время официальной встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель слушала гимны сидя. Затем она вновь нарушила регламент на официальном приветствии с премьер-министром Молдавии Майей Санду. При этом Меркель заверила журналистов, что чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет.