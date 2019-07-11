Меркель решила нарушить регламент из-за "электрических" приступов

На следующий день после третьего приступа тремора, канцлер решила прослушать гимн сидя.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую ранее несколько раз настигал "электрический" приступ, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен сидя прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине 11 июля.

Как сообщает Spiegel Online, Меркель и Фредериксен слушали государственные гимны Германии и Дании, сидя на стульях, поднятых на небольшой постамент и покрытых белой тканью. Такие меры были приняты из-за того, что за последний месяц у канцлера произошло три приступа дрожи во время официальных мероприятий. В связи с этим на встрече в Берлине канцлер решила отступить от регламента и прослушать гимны сидя, а не стоя.

Примечательно, что на этот раз торжественная церемония прошла без осложнений и тремор у канцлера во время мероприятия не возник: Меркель спокойно держала руки на коленях, пока играли гимны, после чего вместе с премьер-министром Дании пошла впереди солдат.

Напомним, первый необъяснимый приступ дрожи заметили у Меркель 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер ФРГ объяснила своё состояние обезвоживанием, однако спустя несколько дней её охватил очередной тремор — на этот раз на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний приступ дрожи случился накануне — Меркель затрясло на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На этот раз канцлер решила не раскрывать причины своего состояния.