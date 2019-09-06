Пропавшая из песочницы двухлетняя Василиса найдена живой

Малышку искали с 4 сентября, она ушла с детской площадки около 11 часов утра, пока мама отошла покормить младшую дочь.

Двухлетняя Василиса, которая пропала из песочницы в Вологодской области, найдена живой. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

— Пропавшая в Вологодской области двухлетняя Василиса найдена. Жива, — сообщили в пресс-службе.

Василису искали с 4 сентября. Она ушла с детской площадки около 11 утра. Её мать поясняла, что оставила дочку буквально на 10 минут, чтобы покормить свою новорождённую девочку, а когда вернулась, ребёнка в песочнице уже не обнаружила.