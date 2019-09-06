США перебросили в Британию бомбардировщик, способный нести ядерное оружие

Он является основным самолётом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.

Власти США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в манёврах Ample Strike 19, Cobra Warrior и авиашоу "Дни НАТО".

Самолёт вылетел с военной базы Барксдейл в штате Луизиана, сообщается на сайте командования Вооружённых сил США в Европе и Африке.

Boeing B-52 способен на дозвуковой скорости на высотах до 15 километров нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой создавался B-52 в середине прошлого века, — доставлять бомбы до любой точки СССР. Он по-прежнему остаётся основным самолётом дальней бомбардировочной авиации ВВС США.

Ранее Лайф сообщал, что в США заявили о недостатке сил для защиты своих союзников в случае атак Ирана.