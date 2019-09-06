Лайфу стали известны детали нападения на Памфилову

На главу ЦИК РФ Эллу Памфилову напали, когда та спустилась вниз, чтобы запустить в дом своего кота. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Когда она спустилась в прихожую, то увидела преступника. Он ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся с места преступления.

Несмотря на ночное нападение, председатель Центризбиркома принимает участие в международной конференции "Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уже сообщал Лайф, о разбойном нападении на Памфилову рассказали в МВД РФ. По данным ведомства, неизвестный был в маске, он несколько раз ударил главу ЦИК РФ электрошокером и сбежал. Сейчас преступник объявлен в розыск.