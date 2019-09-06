Кишит опасными бактериями. Эксперты проверили копчёную курицу с прилавков

Экспертизе подвергли шесть образцов от разных брендов. Четыре из них попали в чёрный список.

"Росконтроль" проверил качество копчёной курицы, которую продают в российских магазинах. На экспертизу отправили продукцию брендов "Ясная горка", "Каждый день", "Рублёвский", Selgros, "Деревенский завтрак", "Коптильный двор".

В итоге образцы "Ясная горка", "Рублёвский", "Деревенский завтрак" и "Коптильный двор" попали в чёрный список. В этих продуктах выявили существенное превышение уровня общей обсеменённости мезофильной микрофлорой. В продукции "Рублёвского", как заявляется, её оказалось в восемь раз больше допустимого, в остальных трёх — в 30 раз.

В марках "Ясная горка", "Каждый день", Selgros обнаружили остаточное количество антибиотика энрофлоксацина, а в "Деревенском завтраке" — доксициклина. Но они не превышают допустимый уровень.

Кроме того, в ходе экспертизы в продуктах выявили крахмал, растительные волокна, фиксаторы краски, загустители и стабилизаторы. К покупке рекомендовали только окорочок бренда "Каждый день".

Ранее в "Роскачестве" раскрыли, что производители кладут в банки вместо красной икры.