ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до семи процентов годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

— Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых, — говорится в сообщении ЦБ.

При этом в Центробанке поясняют, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста экономики — по-прежнему ниже ожиданий регулятора.

— В этих условиях и с учётом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%, — говорится в заявлении Банка России.

В прошлый раз ключевая ставка понижалась 26 июля.