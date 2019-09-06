На Урале болельщик продаёт футболки с автографами игроков, чтобы спасти мать

Его коллекцию скоро пополнят свитеры с автографами всех игроков российской сборной по хоккею.

Житель Екатеринбурга Павел Пивоваров, болельщик футбольного клуба "Урал", распродаёт свою огромную коллекцию футболок с автографами, чтобы собрать почти два миллиона рублей на лечение мамы, которая больна раком.

В 2017 году его маме неожиданно стало плохо. В больнице врачи обнаружили жидкость в лёгких. Поставили неутешительный диагноз: онкологическое заболевание. Далее семью ожидало дорогостоящее лечение в Израиле, на которое ушло два миллиона рублей. Для этого Павлу пришлось продать родительскую квартиру и даже влезть в долги.

Потом кратковременное улучшение и рецидив. Теперь маме Павла нужна операция в Санкт-Петербурге. Сейчас семья ожидает решения коллегии врачей в местном онкоцентре и выделения квоты. Но уверенности в том, что она будет получена, нет. Нужно собирать деньги на операцию.

— Там гигантская очередь. Скорее всего, этой квоты не будет, мы не хотим терять время. Поэтому я решил, что чем смогу, тем и помогу, — рассказал болельщик Лайфу.

Пока молодой человек не продал ни одной майки. Но он не сдаётся. В его коллекции футболки с автографами всех игроков клуба "Урал". Есть майки и звёзд мировой величины. Самый дорогой лот в коллекции — форма уругвайского вратаря Фернандо Муслеры, за которую он хочет выручить 50 000 рублей.

Помощь болельщику предложила и Федерация хоккея России. Павлу в Екатеринбург отправят свитера с автографами всех игроков российской сборной по хоккею.

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