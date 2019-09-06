Запах горелого тоста помог девушке обнаружить опухоль головного мозга

Ясмин Клэпп из Эксетера, Англия, рассказала, как странные симптомы, например запах подгоревшего тоста, помогли диагностировать ей опухоль головного мозга четвёртой стадии.

Помню, как всё началось. В 2016-м на работе коллега просто сказала мне, что я смотрю в никуда и что-то бормочу. Затем вдруг я почувствовала запах гари. Потом — дежавю, будто голоса людей вокруг я уже слышала. Ясмин Клэпп

После того случая Ясмин пришлось долго приходить в себя. Сильное чувство усталости охватило её, и какое-то время она даже не могла нормально разговаривать.

В сентябре 2017-го я делала тост с сыром, и это снова повторилось. И запах, и дежавю. Из-за этого мои тосты тоже сгорели, поэтому меня окружали и настоящие, и воображаемые запахи Ясмин Клэпп

После этого случая Ясмин отправилась к доктору. Её проверили на эпилепсию, но ничего не обнаружили. Ясмин записали на МРТ на февраль 2018 года, но её состояние ухудшалось, поэтому томографию ей пришлось делать уже в октябре 2017-го в экстренном порядке, сообщает Devon Live.

Сканирование показало, что у девушки опухоль мозга.

Сначала они даже не были уверены, понадобится ли мне операция, но потом мне позвонили и сказали, что на снимке обнаружили две маленькие точки Ясмин Клэпп

Из-за серьёзности состояния Ясмин врачи сказали ей, что необходимо срочное хирургическое вмешательство.

Я никогда не забуду этот момент. Тогда, 2 марта, было много снега. Перед операцией я остановилась на ночь в гостинице рядом с мамой, так что с утра я была готова Ясмин Клэпп

Уже через два дня девушка вышла из больницы. 98 процентов злокачественных образований в мозге были удалены. Биопсия показала — опухоль была четвёртой степени. Затем ей пришлось пройти лучевую и химиотерапию. Совсем скоро Ясмин смогла вернуться на работу, где продолжила постепенно набираться сил.

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