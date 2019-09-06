Вайкуле раскритиковали за выступление на русском языке в Юрмале

Певица поздоровалась со зрителями на великом и могучем, а затем исполнила на нём почти все песни.

Певицу Лайму Вайкуле раскритиковали за выступление в Латвии на русском языке. Как сообщает издание "Дни.ру", местную национал-радикал-журналистку Элиту Вейдемане задело, что Вайкуле поздоровалась с залом по-русски и почти все песни исполнила тоже на нём. Журналистка напомнила, что в Каугури живут не только русские, но и латыши, и певице следовало помнить об "этническом конфликте".

Ранее Вайкуле раскрыла причину давнего конфликта с Игорем Крутым. По словам певицы, размолвка произошла в связи с уходом из Юрмалы конкурса "Новая волна", основателем которого является композитор. А вместо знаменитого фестиваля был учреждён "Лайма рандеву".

Напомним, в июле 2014 года ряд российских артистов попал под санкции: в Латвию запретили въезд Валерии и Олегу Газманову. После этого фестиваль "Новая волна" покинул Юрмалу и переехал в Сочи.

Игорь Крутой утверждает, что Вайкуле лукавит о причине конфликта. По его словам, артистка занималась организацией собственного фестиваля в тот момент, когда он вёл переговоры о возвращении в Юрмалу "Новой волны".