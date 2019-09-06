Восьмилетняя девочка скончалась в больнице на Кубани

По словам родственников погибшей, врачи поставили правильный диагноз слишком поздно.

В Краснодарском крае скончалась восьмилетняя девочка. Трагедия произошла в середине августа в центральной районной больнице в станице Каневской, сообщает "КП".

Бабушка с дедушкой привезли внучку в больницу с жалобой на сильные боли в животе. Девочке сделали укол обезболивающего и направили на рентген. Врачи не обнаружили ничего подозрительного и отправили девочку в инфекционное отделение. Туда была большая очередь, после обезболивающего ребёнок очень хотел спать. Медики отпустили её домой. Бабушка подписала отказ от госпитализации.

Наутро девочке было настолько плохо, что она не могла ходить. Родственники снова отвезли её в больницу. Девочку положили в реанимацию. Врачи выяснили, что у неё заворот тонкого кишечника, который они не сразу обнаружили.

Девочке сделали операцию. Позже хирург сообщил, что орган начал самостоятельно восстанавливаться. Родственники просили перевести девочку в Краснодар, но медики заверили, что в медучреждении есть всё необходимое.

На следующий день девочка скончалась. Врачи заявили, что смерть наступила в результате интоксикации организма. При этом, как сообщают родственники погибшей, в заключении в графе "Причина" указали "заворот кишечника". Это говорит о том, что диагноз был поставлен слишком поздно.

После смерти ребёнка в региональном СУ СКР возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи изъяли из больницы документы, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Минздраве Турции объяснили, зачем вырезали органы умершей 16-летней россиянки.