Названы европейские страны с самым дорогим и дешёвым спиртным

Болгария и Румыния возглавили рейтинг стран с самыми низкими ценниками на алкогольную продукцию.

Самый дешёвый алкоголь в ЕС продаётся в Румынии, а вот дороже всего спиртные напитки обойдутся в Финляндии. Об этом сообщает Европейское статистическое агентство.

Уровень цен представили в сравнении со средним индексом в 100 баллов. В результате алкоголь в Финляндии получил индекс 182, в Ирландии — 177, Швеции — 152. В пятёрку самых дорогих стран в этой категории вошли также Греция и Великобритания.

Самые низкие цены зафиксировали в Болгарии и Румынии — с индексом уровня цен 74. Кроме того, дешёвые спиртные напитки во Франции, Литве, Германии, Польше, Испании, Чехии и Венгрии.

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