Лукашенко раскритиковал Польшу за годовщину начала Второй мировой без Путина

По словам белорусского лидера, основной вклад в победу над фашизмом внесли "именно русские люди".

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не понравилось, что его российского коллегу Владимира Путина не пригласили в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом он заявил журналистам в Бресте.

Лукашенко заверил, что он "очень хорошо знает Путина" и тот "особо и не рвался туда ехать". Тем не менее он считает, что власти Польши были обязаны направить в Москву такое приглашение, учитывая вклад русского народа в победу над фашизмом.

— Но мне не нравится, что не пригласили президента России. Мы воевали вместе — прежде всего белорусы, русские. Вклад основной в победу внесли именно русские люди, — подчеркнул белорусский лидер.

К слову, сам Лукашенко был приглашён на мемориальные мероприятия в Польшу, однако в итоге Белоруссию на церемонии представил её посол. Отказался от поездки в Варшаву, к примеру, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Россию не пригласили на запланированные в сентябре мероприятия из-за якобы "нарушения СССР международного права в 1939 году". После этого разгорелся скандал, Польшу сравнили с шакалами Европы. Заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха попытался исправить положение. Он заявил, что формат мероприятий предполагает присутствие стран — членов ЕС и Восточного партнёрства и никаких претензий к президенту России у них нет.