Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Приамурье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российский лидер принял это решение во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Дополнительные деньги получат жители региона, чьи дома оказались непригодны для проживания после паводка. Средства пойдут в том числе и на капитальный ремонт.
Ранее Лайф сообщал, что амурский фермер отдал 26 тонн картофеля пострадавшим от паводка.
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