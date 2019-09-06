Путин поручил оказать дополнительную помощь пострадавшим от паводка

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Владимир Путин. Фото © Пресс-служба президента РФ

Эти деньги пойдут на нужды тех людей, чьи дома оказались непригодны для проживания после стихии.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Приамурье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер принял это решение во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Дополнительные деньги получат жители региона, чьи дома оказались непригодны для проживания после паводка. Средства пойдут в том числе и на капитальный ремонт.

Ранее Лайф сообщал, что амурский фермер отдал 26 тонн картофеля пострадавшим от паводка.

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