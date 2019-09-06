В МВД предложили внести поправки в закон о получении прав на мотоциклы

В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым права на управление тяжёлым мотоциклом можно получить только в 20 лет при наличии двухлетнего опыта вождения лёгкого мотоцикла, следует из релиза на сайте министерства.

Законопроект устанавливает поэтапный допуск к управлению тяжёлыми мотоциклами категории "А". В связи с этим министерство вводит новую подкатегорию "А2", в которую входят мотоциклы с максимальной мощностью 35 киловатт и соотношением максимальной мощности к разрешённой максимальной массе не более 0,2 кВт/кг. Право на управление транспортным средством такой категории наступает после достижения 18 лет.

Также отмечается, что минимальный возраст для получения прав на мотоциклы категории "А" — 20 лет. При этом необходимо иметь двухлетний стаж управления мотоциклами категории "А2". При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.

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