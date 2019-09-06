Зеленскому предложили проверить IQ

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Фото © Сайт президента Украины

Сейчас петиция набрала 2165 голосов, для её рассмотрения необходимо не менее 25 тысяч.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

В связи с неоднократным неадекватным поведением президента Украины Зеленского Владимира Александровича ему необходимо пройти проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта, так называемый тест IQ, — сказано в петиции.

Петицию зарегистрировали 9 июля 2019 года. По последним данным, она набрала 2165 голосов. Для рассмотрении петиции президентом Украины ей необходимо получить не менее 25 тысяч голосов за три месяца.

Во время совещания 7 июля президент Украины Владимир Зеленский удивил граждан гримасами. На видео, опубликованном в Сети, глава государства постоянно осматривается, пьёт много воды, а выражение его лица постоянно меняется.

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