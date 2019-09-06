Зеленскому предложили проверить IQ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.
— В связи с неоднократным неадекватным поведением президента Украины Зеленского Владимира Александровича ему необходимо пройти проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта, так называемый тест IQ, — сказано в петиции.
Петицию зарегистрировали 9 июля 2019 года. По последним данным, она набрала 2165 голосов. Для рассмотрении петиции президентом Украины ей необходимо получить не менее 25 тысяч голосов за три месяца.
Во время совещания 7 июля президент Украины Владимир Зеленский удивил граждан гримасами. На видео, опубликованном в Сети, глава государства постоянно осматривается, пьёт много воды, а выражение его лица постоянно меняется.
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