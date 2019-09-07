Индия потеряла связь со своим посадочным модулем во время прилунения

Аппарат снижался в соответствии с планом, его функциональность оставалась нормальной.

Незадолго до посадки на Луну посадочного модуля "Викрам" Индия потеряла с ним связь, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван. Трансляция его выступления велась на сайте.

По его словам, посадочный модуль снижался в соответствии с планом, его функциональность была нормальной до высоты 2,1 километра.

— Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. Сейчас проводится анализ данных, — рассказал Сиван.

Отмечается, что индийское космическое агентство планировало осуществить посадку "Викрама" на Луне в 01:52 (23:22 мск) в субботу, 7 сентября.

Ранее сообщалось, что Индия самостоятельно запустила к Луне миссию "Чандраян-2", в составе которой было сразу три аппарата: посадочная платформа, луноход и орбитальный аппарат.