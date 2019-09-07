Отец проехал 2000 км, чтобы посмотреть в глаза убившему его дочь "наркодилеру"

Дуг Шипси из города Вустер, Великобритания, совершил путешествие длиной более двух тысяч километров в украинский Волочиск, чтобы посмотреть в глаза человеку, который продал его дочери запрещённый британскими законами препарат, от которого та умерла.

Как передаёт Daily Mail, в 2017 году его 21-летняя дочь Бет приобрела в Интернете у жителя Украины Андрея Шепелева 24 таблетки для похудения за 155 фунтов стерлингов. Действующим веществом в препарате являлся DNP, он же 2,4-динитрофенол, — тканевый краситель, применение которого внутрь грозит тяжелейшими побочными эффектами для человека — вплоть до смерти.

На территории Великобритании препараты, в составе которых есть DNP, запрещены к обороту ввиду их чрезвычайной опасности для человека. Но формально само вещество не является незаконным, и в других странах, например на Украине, предприимчивые граждане занимаются кустарным производством смертельных таблеток для похудения на его основе.

К одному из таких "предпринимателей" и отправился Шипси, обнаружив на месте 31-летнего "фанатика спортзала" Шепелева в "грязной квартире советских времён", который, хоть и попросил прощения у мужчины, особого раскаяния не испытывал и в разговоре даже отметил, что после смерти Бет продажи его "товара" выросли в четыре или пять раз. Правда, он отметил, что в Великобританию больше посылок не отправлял.

Шипси заставил украинца попросить прощения у него, а также у супруги, которая лишилась дочери, и заявил, что намерен добиваться уголовного наказания для "наркоторговца". Однако с привлечением к ответственности пока особых успехов он не достиг — даже после встречи с главой регионального наркоконтроля.

Несмотря на то что DNP имеет сильные биохимические свойства, это прежде всего промышленный краситель и его оборот в качестве пищевого товара на Украине никак не регулируется. Правда, из-за особенностей самого вещества Шепелеву могут быть предъявлены обвинения в подготовке к изготовлению взрывного устройства.