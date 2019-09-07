СМИ: Михаил Ширвиндт развёлся с женой спустя 30 лет брака

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Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт. Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян

Решение о расторжении брака мировой судья принял 5 сентября без присутствия супругов на слушании.

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развёлся с супругой спустя 30 лет брака, сообщает "МК" со ссылкой на решение Пресненского суда Москвы.

По данным издания, супруги подали иск о разводе в июле. Слушание дела проводилось в закрытом от прессы режиме.

Решение о расторжении брака мировой судья принял 5 сентября, при этом супруги на слушание не явились. Как рассказал изданию помощник мирового судьи, Ширвиндт и его экс-супруга ещё на стадии досудебной подготовки заявили, что не хотят участвовать в разбирательстве, и попросили решить вопрос о разводе без них.

Ранее голливудский актёр Брэд Питт признался, что полтора года боролся с алкоголизмом после того, как его экс-супруга Анджелина Джоли подала на развод.

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