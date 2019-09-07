В Москве открылся пересадочный узел "Северянин — Ростокино"

Это направление является одним из важнейших, поскольку им пользуется практически четверть всех пассажиров пригородных электричек.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу Северянин, таким образом завершив интеграцию Ярославского направления железной дороги и Московского центрального кольца (МЦК), сообщает пресс-служба мэра столицы.

По словам Собянина, Ярославское направление является одним из важнейших, поскольку им пользуется практически четверть всех пассажиров пригородных электричек.

— Это три района Москвы, это Мытищи, Пушкино и ряд других городов Подмосковья. Это направление сегодня перегружено. И возможность полной интеграции с МЦК — это возможность всех жителей, которые живут рядом с этой веткой железной дороги, пользоваться МЦК, — сказал он.

Ожидается, что интервал движения поездов на МЦК сократится с пяти до четырёх минут, что станет знаковым событием для столицы, отметил мэр.

Пересадочный узел "Северянин—Ростокино" является частью проекта интеграции МЦК и радиального направления железной дороги. В рамках проекта предусмотрен перенос существующего остановочного пункта Северянин на несколько сотен метров южнее к линии МЦК и строительство переходов, связывающих станцию МЦК и Ростокино. Благодаря переносу платформ пересадка сократилась до нескольких десятков метров и теперь занимает всего три минуты.

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