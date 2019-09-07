В Москве открылся пересадочный узел "Северянин — Ростокино"

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу Северянин, таким образом завершив интеграцию Ярославского направления железной дороги и Московского центрального кольца (МЦК), сообщает пресс-служба мэра столицы.
По словам Собянина, Ярославское направление является одним из важнейших, поскольку им пользуется практически четверть всех пассажиров пригородных электричек.
— Это три района Москвы, это Мытищи, Пушкино и ряд других городов Подмосковья. Это направление сегодня перегружено. И возможность полной интеграции с МЦК — это возможность всех жителей, которые живут рядом с этой веткой железной дороги, пользоваться МЦК, — сказал он.
Ожидается, что интервал движения поездов на МЦК сократится с пяти до четырёх минут, что станет знаковым событием для столицы, отметил мэр.
Пересадочный узел "Северянин—Ростокино" является частью проекта интеграции МЦК и радиального направления железной дороги. В рамках проекта предусмотрен перенос существующего остановочного пункта Северянин на несколько сотен метров южнее к линии МЦК и строительство переходов, связывающих станцию МЦК и Ростокино. Благодаря переносу платформ пересадка сократилась до нескольких десятков метров и теперь занимает всего три минуты.
Ранее Лайф рассказал о строительстве новых станций метро в Москве.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram