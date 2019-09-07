Число смертей от курения вейпов в США снова выросло

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), за последний месяц на территории США зафиксировано увеличение смертельных случаев, вызванных курением вейпа. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Отмечается, что с момента, когда в США был подтверждён первый смертельный случай, связанный с курением электронных сигарет, — в конце августа, было зафиксировано ещё четыре смерти любителей пара.

Летальные исходы были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. При этом всего в стране зарегистрировано более "вероятных" 450 случаев заболеваний в 33 штатах, которые, предположительно, связаны с курением электронных сигарет.