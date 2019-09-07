Бывшая солистка группы "Тату" развелась с мужем

Как рассказывает окружение певицы, в отношениях пары просто возникло охлаждение.

Бывшая солистка группы "Тату" 34-летняя Лена Катина развелась с музыкантом Сашо Кузмановичем, с которым последние шесть лет состояла в официальных отношениях. За время брака у них родился сын Александр.

Бракоразводный процесс должен был состояться ещё 23 августа, но из-за юридических проблем он затянулся, сообщает портал Teleprogramma.pro. Представители певицы при этом жаловались на чрезмерное внимание со стороны журналистов и просили сделать процесс закрытым.

Как сообщают друзья семьи, между супругами возникло охлаждение. Они пробовали вернуть былую страсть, но не смогли. После разрыва с мужем Катина уехала в Болгарию, чтобы отвлечься от личных переживаний. С Сашо, по словам окружения певицы, она сохранила дружеские отношения и не будет препятствовать его общению с сыном.

Ранее Лайф сообщал, что Михаил Ширвиндт развёлся с женой спустя 30 лет брака.