В Мордовии наградили школьника, спасшего сестру при пожаре

Девятилетний мальчик разбил стекло на кухне и самоотверженно вытащил девочку из огня.

Глава Мордовии Владимир Волков вручил девятилетнему школьнику Кириллу Кемайкину мяч с автографами игроков национальной сборной России по футболу за проявленный героизм, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мальчик спас свою четырёхлетнюю сестру, когда в их доме в селе Ардатово 28 августа вспыхнул пожар. Школьник разбил стекло на кухне и вытащил через него девочку.

— Героизм юного спасателя решил поощрить глава Республики Мордовия Владимир Волков. 2 сентября на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, Кириллу Кемайкину вручили Благодарность главы Мордовии, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Также мальчику вручили часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодёжных сборных команд России и Сербии.

Перед футбольным матчем Волков лично встретился с мальчиком и его семьёй. Он поблагодарил родителей Кирилла за достойное воспитание. Кроме того, пообещал оказать материальную помощь для решения жилищного вопроса.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале болельщик продаёт футболки с автографами игроков, чтобы спасти мать.