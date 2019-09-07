Джонсон заявил, что может нарушить закон для Брексита в срок

Парламент принял законопроект, который обязывает правительство запросить у европейского сообщества продление переговоров.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что может пойти на нарушение закона и не выполнить предписание парламента, чтобы не допустить продления срока переговоров по Брекситу. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на письмо, которое Джонсон адресовал членам возглавляемой им правящей Консервативной партии.

В нём Джонсон говорит о принятом парламентом законопроекте, который обязывает правительство запросить у ЕС продление переговоров по Брекситу и запрещает выход из состава европейского сообщества без сделки. Законопроект приняли по инициативе оппозиционных партий.

— Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Брексита. Этого я не сделаю никогда, — передаёт издание слова премьера.

Если Джонсон пойдёт против парламента, на него могут подать судебные иски, а он сам может оказаться в тюрьме, сообщает телеканал Sky News .

Ранее Джонсон заявил, что скорее будет лежать мёртвым в канаве, чем попросит отсрочки Брексита.