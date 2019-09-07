Новые станции метро Петербурга пока будут работать в тестовом режиме

Ожидается, что воспользоваться ими жители и гости города смогут к двадцатым числам сентября.

Новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга будут ещё примерно две недели работать в тестовом режиме. Перевозка пассажиров не начнётся, пока на объектах подземной инфраструктуры не отладят систему безопасности, сообщает официальный сайт Пушкинского района города.

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе осмотра подземки поручил в ближайшее время устранить все недостатки в работе системы. Горожане смогут воспользоваться станциями уже к двадцатым числам сентября.

Ранее Беглов заявил, что в Петербурге откроют семь новых станций метро за пять лет.