Футбольный фанат выпал из окна, крича "Зенит — чемпион"

Александр перенёс сложную операцию и находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

В Москве молодой человек выпал из окна, когда забрался на подоконник и стал кричать: "Зенит — чемпион". Как стало известно Лайфу, несчастный случай произошёл вечером 4 сентября.

Александр К. пришёл в гости к своему другу. Приятели на двоих выпили две бутылки коньяка за разговором о футболе. В какой-то момент юноша запрыгнул на подоконник и стал кричать в открытое окно: "Зенит — чемпион". Друг отлучился из комнаты на некоторое время и вернулся, удивившись странной тишине. В комнате парня не оказалось. Тот сорвался и лежал под окном.

Напуганный молодой человек вызвал скорую и полицию. Его друга с переломом позвоночника, рёбер, гемотораксом и множеством других травм доставили в реанимацию. Вчера провели Александру операцию, но привести его в сознание пока не удаётся.

Напомним, что "Зенит" встретился со "Спартаком" 1 сентября на стадионе "Открытие-арена" в Москве в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился победой петербургского клуба со счётом 1:0.