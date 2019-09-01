Не без помощи VAR. "Спартак" в Москве проиграл "Зениту"

В центральном матче восьмого тура чемпионата России победу с минимальным преимуществом одержала команда Сергея Семака — 1:0.

Дерби двух столиц началось с яркого перформанса от болельщиков "Спартака".

Фанаты "Зенита" воздержались от больших баннеров и вывесили один, где вспомнили трагедию в Беслане.

Сам же футбол в первой 45-минутке был зрелищным. Предпочтительнее смотрелись хозяева поля, они больше владели мячом и заставляли Андрея Лунёва быть всё время начеку. На 33-й минуте Зелимхан Бакаев всё же поразил ворота голкипера сборной, и пока радовались фанаты, взрывая пиротехнику, судья пошёл смотреть видеоповтор. Оказалось, не зря. Гол не засчитали из-за игры рукой.

А вот "Зенит" после розыгрыша с углового смог забить. И сделал это Юрий Жирков.

Во втором тайме страсти продолжали кипеть: футболисты играли грубо, фанаты кричали, а в компенсированное арбитром время даже завязалась потасовка на поле. Но больше голов мы не увидели. Судья зафиксировал победу "Зенита" — 1:0. На перерыв в чемпионате команда Сергея Семака уходит одним из лидеров.

РПЛ. 8-й тур

"Спартак" — "Зенит" — 0:1

Голы: Жирков 41' (0:1).