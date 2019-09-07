В Москву прибыл самолёт из Сирии с детьми россиян

На борту находились малыши из двух семей: одна девочка, София, вылетит в Дагестан, а ещё трое детей отправятся в Чечню, рассказала Кузнецова.

В Москву с базы Хмеймим прибыл самолёт с российскими детьми из тюрем Сирии, написала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в "Фейсбуке".

— Что ж, самолёт прибыл с базы Хмеймим в Москву. Как жалко будить... Дети уснули сразу после того, как поели. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок, как в той, которой кормили около двух лет, — пишет омбудсмен.

Кузнецова добавила, что "всё плохое позади".

На борту находились дети из двух семей: одна девочка, София, вылетит в Дагестан, а ещё трое детей отправятся в Чечню, р ассказала Кузнецова. Их заберут родственники через два дня.

В Сирии дети вместе с родителями находились в тюрьме в лагере Аль-Холь. На данный момент там остаются ещё несколько детей — граждан России.

— К сожалению, удручающую картину увидели наши сотрудники — то, в каком состоянии они [дети] находятся, — рассказала Кузнецова.

По её словам, дети больны и им необходима срочная помощь. В тюрьме также остаются малыши, которые не родились на территории России.

По данным РИА "Новости", сейчас прибывшие из Сирии дети были доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Дети россиян, которые уехали в Сирию воевать на стороне антиправительственных и террористических группировок, прибыли на самолёте Минобороны РФ.

Кроме Сирии, множество детей россиян остаётся на территории Ирака. На данный момент России удалось вернуть практически 100 несовершеннолетних. Последняя миссия эвакуации состоялась в июле, тогда на борту находилось 33 российских ребёнка.