В Хабаровском крае стартовало голосование на выборах депутата Госдумы

За порядком в единый день голосования будут следить более двух тысяч правоохранителей.

Голосование стартовало в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы РФ, информирует региональный избирком.

По данным избирательной комиссии, в единый день голосования в крае открыто 783 избирательных участка. В регионе в избирательные списки внесено 987 758 человек.

Дополнительные выборы в ГД РФ в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил полномочия после победы в прошлом году на выборах главы региона.

На выборы депутата Государственной думы зарегистрировано 10 человек: доктор исторических наук Татьяна Ярославцева ("Справедливая Россия"), политолог Николай Платошкин (КПРФ), помощник депутата Госдумы Валерия Селезнёва по работе в Еврейской АО Иван Пиляев (ЛДПР), офис-менеджер торговой компании "Цептер Интернациональ" Владимир Титоренко ("Коммунисты России"), замгендиректора по внешним связям ООО "Прима Медиа" Андрей Швецов (Партия роста), заместитель председателя регионального отделения партии в Хабаровском крае Андрей Петров ("Зелёные"). От "Единой России" кандидатом зарегистрирована певица и композитор Виктория Цыганова, от партии "Родина" — замгендиректора ООО "Каргогрупп" Владимир Воробьёв, от Партии пенсионеров — директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко и Олег Котов от партии "Патриоты России".

Жителям Хабаровского края предстоит также выбрать новый созыв региональной Законодательной думы, жителям Комсомольска-на-Амуре — главу города и новый состав местной гордумы. В Хабаровске также состоятся выборы депутатов городского парламента. В регионе пройдут и выборы собраний депутатов некоторых сёл, глав нескольких поселений.

По данным пресс-службы регионального правительства, все члены избиркомов и общественные наблюдатели прошли инструктаж и готовы к работе. Особое внимание будет уделено безопасности. На 199 участках установлены металлодетекторы. За порядком в единый день голосования будут следить более двух тысяч правоохранителей.

За ходом голосования можно будет наблюдать онлайн. 400 участковых избиркомов оснастили системами видеонаблюдения. Камеры стоят и во всех территориальных избирательных комиссиях.

Голосование также стартовало в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. Там выбирают депутатов городской думы Биробиджана, депутатов собраний депутатов районов и поселений. В день голосования будут работать 162 избирательных участка.

В Приморье в единый день голосования состоится 38 избирательных кампаний различного уровня. В основном это выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, а также глав и депутатов городских сельских поселений. Кроме того, в крае пройдут дополнительные выборы депутата Заксобрания региона по одномандатному округу № 19, на них зарегистрировано пять кандидатов. В крае зарегистрировано 1 453 011 избирателей. В крае будет работать 356 стационарных избирательных участков.

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