Команда Нурмагомедова ожидает, что его следующий бой будет с Фергюсоном

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Хабиб Нурмагомедов после поединка с Дастином Пуарье в Абу-Даби. Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом сам спортсмен попросил немного отдохнуть перед возможным поединком с американским коллегой.

Команда Хабиба Нурмагомедова ожидает, что следующим соперником российского бойца будет американец Тони Фергюсон в поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Фергюсон — приоритетный вариант для нас. Как скоро вернемся — пока неизвестно. Это может быть новый год, — рассказал ТАСС представитель команды российского бойца.

При этом сам Нурмагомедов попросил немного отдохнуть перед поединком с Фергюсоном.

Дайте мне немного отдохнуть. Несколько дней. Много всего свалилось мне на плечи, — сказал он после боя.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою против американца Дастина Пуарье, завершив поединок удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Нурмагомедов

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