Команда Нурмагомедова ожидает, что его следующий бой будет с Фергюсоном

При этом сам спортсмен попросил немного отдохнуть перед возможным поединком с американским коллегой.

Команда Хабиба Нурмагомедова ожидает, что следующим соперником российского бойца будет американец Тони Фергюсон в поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

— Фергюсон — приоритетный вариант для нас. Как скоро вернемся — пока неизвестно. Это может быть новый год, — рассказал ТАСС представитель команды российского бойца.

При этом сам Нурмагомедов попросил немного отдохнуть перед поединком с Фергюсоном.

— Дайте мне немного отдохнуть. Несколько дней. Много всего свалилось мне на плечи, — сказал он после боя.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в бою против американца Дастина Пуарье, завершив поединок удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Нурмагомедов