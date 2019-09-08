Макгрегор захотел реванша после победы Нурмагомедова над Пуарье

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в своём твиттере коротко прокомментировал победу чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Пуарье.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019

— Забронируйте мне реванш с Москвой, — заявил он.

Напомним, несколько часов назад окончился титульный поединок в лёгком весе между Нурмагомедовым и Пуарье. Российский чемпион сумел во второй раз защитить титул, хотя поединок получился непростым. После победы россиянин выскочил из клетки и бросился к отцу, а американец заплакал. Команда Нурмагомедова ожидает, что его следующий бой будет с Фергюсоном.

Легендарный бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре прошлого года. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и сохранил за собой титул чемпиона промоушена в лёгком весе.