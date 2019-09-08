В Хабаровском крае по чатам мессенджеров рассылают картинки ЛДПР

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Фото © Pixabay

<p>Картинка партии в мессенджере. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221033537807591&set=a.2332509511644&type=3&theater" target="_blank">Anna Fedorova</a></p>

За первые два с половиной часа работы избирательных участков в Хабаровском крае были замечены нарушения, написала активист Анна Фёдорова в "Фейсбуке".

По её словам, в чатах мессенджеров распространяются картинки, которые похожи на рекламу ЛДПР.

Формально это не нарушение, но мы всё понимаем, — пишет Фёдорова.

Кроме того, на некоторых избирательных участках были замечены агитационные наклейки ЛДПР, например на воротах школ или прямо на дверях участков.

Ранее Лайф сообщал, что на выборы в Хабаровском крае не пускают членов комиссии от партии "Родина".

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